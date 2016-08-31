На Донеччині вітчим до смерті забив ланцюгом півторарічного хлопчика (фото)

Як повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області, лікарі волноваської лікарні розповіли, що прибули за викликом на адресу, але допомогти дитині вже було не можна – вона померла до їхнього приїзду. На голові і на тілі хлопчика було виявлено гематоми.

Поліцейські отримали повідомлення про загибель дитини близько 23:00 та терміново розпочали роботу, працювали усю ніч, крок за кроком встановлюючи обставини смерті дитини.

В ході першочергових слідчо-оперативних дій співробітники поліції встановили, що загиблий малюк мешкав зі своєю неповнолітньою матір'ю та 25-річним вітчимом. У родині є ще один син – йому ще немає місяця.

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Правоохоронці опитали матір загиблого, яка пояснила, що ще вдень син заплутався у ланцюгу, яким був прив’язаний собака, та впав. На лобі у нього була гематома, але мати нібито «не надала цьому значення».

Близько 22:00 стан дитини погіршився, у хлопчика відкрилася блювота. Мати заявила, що відволіклася на молодшу дитину, а коли підійшла до ліжка старшого сина, він не дихав, бо, за словами жінки, поперхнувся блювотною масою.

З місця події вилучено ланцюг, одяг малюка зі слідами блювоти.

Вже до ранку поліцейські опитали сусідів та знайомих сім’ї. Жителі села засвідчили, що родина характеризувалася задовільно, матір не зловживала алкоголем. На обліку ця родина не перебувала.

Згідно свідченням матері, співмешканця жінки, батька її молодшої дитини, вчора його не було вдома майже цілий день, та вночі, коли сталася трагедія, він також був відсутній.

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Натомість поліцейські встановили, що дитина померла в результаті тілесних ушкоджень, які спричинили розрив внутрішніх органів.

"За фактом виходить зовсім інша історія - мати, сама ще дитина, стала вигороджувати свого співмешканця. Розтин показав, що хлопчик помер від внутрішнього крововиливу, розриву селезінки. Після затримання вітчима і отримання результатів розтину мати все-таки зізналася, що саме співмешканець побив дитину", - зазначив на своїй сторінці у Facebook начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Жінка розповіла, що вчора чоловік прийшов додому в стані алкогольного сп'яніння, побив малюка і втік. Зараз підозрюваний в жорстокому побитті дитини затриманий і доставлений у відділення поліції. З ним працюють слідчі.

Весь цей час він переховувався в очеретах за селом. Відомо, що затриманий був судимий в 2015 році за незаконне зберігання зброї.

Факт кваліфіковано за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування.