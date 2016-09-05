В Житомирі чоловік у супермаркеті ледве не зарізав дружину, а потім і себе самого (відео)

Як повідомляє сьогодні Головне управління поліції в Житомирській області, 4 вересня близько 11 години до поліції надійшло повідомлення від охорони супермаркету про те, що у приміщенні торгівельного закладу чоловік поранив жінку ножем.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. Попередньо з’ясовано, що у розпалі сімейного конфлікту 31-річний житомирянин ножем кілька разів ударив свою 27-річну дружину в область грудної клітки.

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Після скоєного він сам спричинив собі ножових поранень.

Подружжя було госпіталізовано до медичного закладу.

На місці події поліцейські вилучили ніж, записи камер відеоспостереження та інші речові докази. За фактом замаху на умисне вбивство (ст.15 ч.1 ст.115 ККУ) розпочато кримінальне провадження. Усі обставини з’ясовуються у ході слідства.