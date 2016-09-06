Суд залишив під вартою патрульного, підозрюваного у хуліганському вбивстві чоловіка на Харківщині

Як повідомляє прокуратура Харківщини, підозрювані за п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) КК України, залишаються під вартою.

Нагадаємо, наприкінці серпня усім чотирьом фігурантам кримінального провадження на вимогу прокуратури області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Сторона захисту в апеляції оскаржила це рішення, наполягаючи змінити запобіжну міру на домашній арешт. Проте суд не задовольнив вимоги.

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Трагедія трапилася наприкінці червня поточного року у Куп'янську. У вихідні у місцевому нічному клубі компанія, серед яких був і патрульний поліції, святкувала день народження одного з присутніх братів-підприємців.

Близько опівночі поліцейський та його друзі, будучи напідпитку, стали ображати людей, які сиділи за сусіднім столиком і відзначали випускний доньки.

Коли жертва п'яної компанії вийшла на вулицю, 4 зловмисники накинулися на чоловіка і стали жорстоко бити по голові і тулубу. Забиту до напівсмерті людину забрала «швидка допомога». Через чотири дні чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями.