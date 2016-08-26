На Харківщині за підозрою в хуліганському вбивстві чоловіка заарештовано поліцейського

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, цього тижня за клопотанням прокуратури суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для сержанта патрульної поліції та ще трьох мешканців Куп’янська, підозрюваних в умисному вбивстві чоловіка.

За даними прокуратури, трагедія трапилася наприкінці червня цього року в Куп’янську. У вихідні у місцевому нічному клубі компанія, серед яких був і патрульний поліції, святкувала день народження одного з присутніх братів-підприємців.

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За сусіднім столиком сиділи дві подружні пари, які відзначали випускний доньки. Близько опівночі патрульний поліції та його друзі, будучи напідпитку, стали ображати сусідів, у тому числі жінок, провокувати конфлікт.

Коли жертва п’яної компанії вийшла на вулицю, четверо зловмисників накинулися на чоловіка і стали жорстоко бити по голові й тулубу. Його друга, що кинувся на допомогу, збили з ніг. Дружині потерпілого також дісталося під час бійки.

Забитого до напівсмерті чоловіка забрала викликана його дружиною карета швидкої медичної допомоги. Через чотири дні він помер у лікарні, не приходячи до тями.

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Усім чотирьом фігурантам кримінального провадження оголошено підозру за п.п. 7, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статей – довічне позбавлення волі.