Ситуація на Святошино, де вирує конфлікт між забудовниками та мешканцями, стабілізована - поліція

Про це повідомила речник столичної поліції Оксана Блищик на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, на місці події перебувають поліція, зокрема і працівники спецпідрозділів, та Нацгвардія. У випадку вчинення правопорушень активних учасників доставлятимуть до управління поліціі для надання правовоі оцінки іх діям.

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У поліції кажуть, що наразі у поліцію не надходили повідомлення про потерпілих.

Оксана Блищик зазначила, що після першого дня протистояння мешканців Святошинського району та представниками забудовника поліція розпочала два кримінальних провадження - за хуліганство і блокування транспортних комунікацій.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 вересня, у столичному спальному районі спалахнула масова бійка. Інцидент трапився біля станції метро "Святошин". Невідомі захопили парковку, на місці якої один із київських забудовників планує звести багатоповерхівку. Між місцевими жителями та "тітушками" спалахнула бійка, унаслідок якої деяким мешканцям розбили голови.