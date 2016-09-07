"Вирішив похвалитися": у Росії хлопчик відкрив стрілянину в школі
12:01, 07 вересня 2016Інциденти
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У російському Єкатеринбурзі хлопчик з пневматичної зброї обстріляв школярок.
Зараз з'ясовується, де хлопчик узяв зброю / Фотоілюстрація / 20minut.ua
Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на прес-службу МВС Росії.
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«Зараз з'ясовується, де хлопчик узяв пневматичний пістолет. За його словами, він приніс його в школу, щоб похвалитися, і жартома вистрілив, не цілячись, два рази в бік дівчат, після чого втік. Батькам двох школярок видані направлення на судово-медичний огляд. Але візуально травм у дівчаток не спостерігається. Також потрібно оцінити роль батьків школяра у його вихованні», - йдеться в повідомленні.
В даний час за фактом обстрілу проводиться перевірка.
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