Пасажирський потяг зійшов з рейок на півночі Іспанії, є загиблі (фото)

За даними місцевого видання La Voz de Galicia, також є поранені, але їх точна кількість поки невідома, повідомляє РБК.

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Згідно з повідомленням, інцидент стався вранці в п'ятницю недалеко від залізничної станції Порріньо. Згідно з першою інформацією, що надходить, поїзд, який прямував з Віго у португальську Валенсу-до-Мінью, міг зіштовхнутися із шляхопроводом.

Як повідомила компанія-оператор залізниць Adif, після сходження потяга в Порріньо залізничне сполучення на напрямку Понтеведра — Туї — Поругалія було призупинено.