Генпрокуратура підозрює виконавчого директора "Харківобленерго" у розтраті 51 мільйона

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, підозру заступнику голови правління – виконавчому директору компанії «Харківобленерго» оголошено вчора, 13 вересня.

За відомостями ГПУ, підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) склав департамент нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності.

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За даними ГПУ, грошові кошти, які були предметом злочину, виведені у «тіньовий» обіг через низку фіктивних підприємств, у зв’язку з чим «Харківобленерго» спричинено шкоду у особливо великих розмірах. При цьому, частка держави у статутному капіталі «Харківобленерго» становить 65%.

Вказану особу затримано, погоджено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із визначенням застави у розмірі еквівалентному заподіяним державі збиткам.