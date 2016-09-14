У Києві загорівся недобудований Подільсько-Вознесенський міст (відео)

Як повідомили УНІАН у столичному управлінні ДСНС, інформація про загоряння надійшла близько 19:00.

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"Наразі пожежні підрозділи не можуть приступити до гасіння вогню, оскільки електричні кабелі перебувають під напругою, а "Київенерго" не поспішає прибути для відключення електричного струму", - зауважили в управлінні ДСНС.