У Києві загорівся недобудований Подільсько-Вознесенський міст (відео)
20:22, 14 вересня 2016Інциденти
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На недобудованому Подільсько-Вознесенському мосту загорілися електричні кабелі.
У Києві горить недобудований Подільсько-Вознесенський міст / Обозреватель
Як повідомили УНІАН у столичному управлінні ДСНС, інформація про загоряння надійшла близько 19:00.
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"Наразі пожежні підрозділи не можуть приступити до гасіння вогню, оскільки електричні кабелі перебувають під напругою, а "Київенерго" не поспішає прибути для відключення електричного струму", - зауважили в управлінні ДСНС.
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