Кількість потерпілих через аварію маршрутки в Одесі зросла до 10 осіб

Як повідомила УНІАН прес-секретар Патрульній поліції Одеси Алла Марченко, в результаті ДТП, яка сталася сьогодні на вулиці Отамана Головатого, 137, за уточненими даними, медична допомога знадобилася десятьом особам.

Прес-секретар зазначила, що життю більшості потерпілих нічого не загрожує.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі в неділю вдень під час руху перекинувся маршрутний автобус з пасажирами. За попередніми даними, в автобуса, що слідував за маршрутом №145, під час руху відірвалося колесо.

Раніше повідомлялося про сім постраждалих у ДТП.