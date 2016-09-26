Кількість потерпілих через аварію маршрутки в Одесі зросла до 10 осіб
02:21, 26 вересня 2016Інциденти
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В Одесі кількість потерпілих через аварію маршрутки зросла до 10 осіб.
В Одесі під час руху перекинувся маршрутний автобус з пасажирами / Думская
Як повідомила УНІАН прес-секретар Патрульній поліції Одеси Алла Марченко, в результаті ДТП, яка сталася сьогодні на вулиці Отамана Головатого, 137, за уточненими даними, медична допомога знадобилася десятьом особам.
Прес-секретар зазначила, що життю більшості потерпілих нічого не загрожує.
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Як повідомляв УНІАН, в Одесі в неділю вдень під час руху перекинувся маршрутний автобус з пасажирами. За попередніми даними, в автобуса, що слідував за маршрутом №145, під час руху відірвалося колесо.
Раніше повідомлялося про сім постраждалих у ДТП.
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