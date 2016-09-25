В Одесі на ходу перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі (фото)

Як повідомила УНІАН прес-секретар Патрульної поліції Одеси Алла Марченко, ДТП сталася по вулиці Отамана Головатого, 137. За попередніми даними, автобус, що прямував за маршрутом №145, перекинувся в зв'язку з тим, що у нього під час руху відірвало колесо.

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«Попередньо, постраждали сім чоловік, отримали травми різного ступеня тяжкості. Швидка допомога доставила у лікарню», - зазначила Марченко.

В даний час на місці події працює оперативно-слідча група.