В Одесі на ходу перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі (фото)
17:39, 25 вересня 2016Інциденти
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В Одесі сьогодні вдень під час руху перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, семеро людей травмовано.
В результаті ДТП постраждали сім осіб / Думська
Як повідомила УНІАН прес-секретар Патрульної поліції Одеси Алла Марченко, ДТП сталася по вулиці Отамана Головатого, 137. За попередніми даними, автобус, що прямував за маршрутом №145, перекинувся в зв'язку з тим, що у нього під час руху відірвало колесо.
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«Попередньо, постраждали сім чоловік, отримали травми різного ступеня тяжкості. Швидка допомога доставила у лікарню», - зазначила Марченко.
В даний час на місці події працює оперативно-слідча група.
Фото: Думська
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