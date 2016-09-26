У Києві невідомі поранили чоловіка та відібрали в нього сумку із $365 тисячами

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Попередньо встановлено, що 25-річний чоловік вийшов із під’їзду власного будинку і на нього напали двоє невідомих. Зі слів потерпілого, один зі зловмисників вистрелив, влучивши йому в ногу. Після цього нападники відібрали сумку з грішми та зникли у невідомому напрямку. За словами потерпілого, в сумці було 365 тис. дол. США.

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Лікарі надали медичну допомогу чоловікові на місці події.

Зібрані матеріали за цим фактом зареєстровані у Деснянському управлінні поліції ГУНП у м. Києві. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідування та відкриття кримінального провадження за фактом розбійного нападу.

Правоохоронці встановлюють вид використаної зловмисниками зброї та проводять розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення, йдеться в повідомленні.