В центрі Києва вночі обстріляли чоловіка: той зміг дійти з вогнепальним пораненням живота до метро

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, надійшло повідомлення про те, що біля станції метро «Хрещатик» лежить чоловік із проникаючим пораненням живота.

Потерпілого терміново доставили до міської лікарні. При оперативному втручанні лікарі виявили пошкодження внутрішніх органів та предмет, ззовні схожий на кулю.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що близько 3-ї години ночі він йшов вулицею Трьохсвятительською і невідомий вистрелив у нього.

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«Шукаючи допомоги, потерпілий був змушений пройти із пораненням до станції метро, де небайдужі викликали йому «швидку», - зазначили в поліції.

Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Печерського управління поліції.

За даним фактом слідчим відділом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України. Триває подальша перевірка обставин даної події та розшукується особа, причетна до скоєного злочину.