На Львівщині сталась ДТП за участі рейсового автобуса, загинула людина (фоторепортаж, відео)
18:02, 26 вересня 2016Інциденти
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На Львівщині у ДТП потрапив рейсовий автобус.
На місці події працюють правоохоронці / facebook.com/groups/govarta1
Про це депутат Львівської міської ради та активіст ігор Зінкевич повідомив на сторінці "Варта1" у Facebook.
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"Серйозна ДТП на дорозі на Червоноград зі Львова в місті Великі Мости. В аварію потрапив рейсовий автобус і бус", – йдеться у повідомленні.
За словами очевидців, загинула людина, що перебувала у мікроавтобусі, який перевернувся, повідомляє Львівський портал.
Речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що у ДТП загинув водій буса і постраждав водій автобуса. На місці події працюють правоохоронці.
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