На Львівщині сталась ДТП за участі рейсового автобуса, загинула людина (фоторепортаж, відео)

Про це депутат Львівської міської ради та активіст ігор Зінкевич повідомив на сторінці "Варта1" у Facebook.

Читайте такожМасштабна ДТП із пожежею на мосту Патона: "Мерседес" протаранив автоцистерну і легковик (фото, відео)

"Серйозна ДТП на дорозі на Червоноград зі Львова в місті Великі Мости. В аварію потрапив рейсовий автобус і бус", – йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, загинула людина, що перебувала у мікроавтобусі, який перевернувся, повідомляє Львівський портал.

Речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що у ДТП загинув водій буса і постраждав водій автобуса. На місці події працюють правоохоронці.