У Дніпропетровську трамвай зійшов з рейок (фото)

21:18, 30 вересня 2016
Інциденти
772 0

Інцидент трапився між вул. Вернадського і Барикадною.

Трамвай сошел с рельсов / 056.ua

У Дніпрі в п'ятницю ввечері трамвай №1 зійшов з рейок. Про це з посиланням на очевидців повідомляє 056.ua.

Читайте такожУ Дніпрі вандали вкрали частину пам'ятника воїнам АТО (фото)

Вже зараз на місці події продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи.

Трамвай сошел с рельсов / 056.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter