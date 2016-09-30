У Дніпропетровську трамвай зійшов з рейок (фото)

У Дніпрі в п'ятницю ввечері трамвай №1 зійшов з рейок. Про це з посиланням на очевидців повідомляє 056.ua.

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Вже зараз на місці події продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи.