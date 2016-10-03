В Одесі чоловік зайшов до школи та вимагав від учнів гроші, погрожуючи ножем

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, наряд поліції охорони отримав повідомлення від оператора про спрацювання засобів тривожної сигналізації на охоронюваному об’єкті – в місцевій школі.

До прибулих за лічені хвилини на місце виклику поліцейських охорони звернулася вчителька та вказала на чоловіка, що погрожував школярам ножем.

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Завдяки злагодженим та оперативним діям правоохоронців порушника було затримано та передано слідчо-оперативній групі Суворовського відділу поліції.

Ним виявився 31-річний мешканець міста.

Наразі за даним фактом ведеться слідство.