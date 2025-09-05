Вживані електромобілі: названо моделі, які розмітають українці

У минулому місяці лідером серед імпорту вживаних електромобілів була Tesla.

У серпні український автопарк поповнився на 6018 електромобілів (BEV) з пробігом. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Фахівці розглянули одразу два пов’язаних між собою сегменти на ринку вживаних електричних авто – імпорт та внутрішні перепродажі.

Імпортовані електромобілі

Частка "‎свіжопригнаних"‎ машин на ринку електромобілів за підсумками серпня 2025 року становила 52,1%. Лідером імпорту вживаних електрокарів традиційно залишається Tesla. Також у трійці лідерів Nissan та KIA, які пропонують надійні та доступні авто.

Якщо казати про моделі, то тут лідером стала Tesla Model Y, показник якої становив 833 авто. На другому місці Tesla Model 3 (641 автомобіля), тоді як третє посідає Nissan Leaf (557). Останній фахівці називають "вхідним квитком" у світ електромобілів, оскільки це авто відрізняє доступність і простота.

Внутрішній ринок електричних авто

Частка внутрішніх перепродажів в сегменті електромобілів у серпні становила 30,8%. Тут лідером знову ж таки виявилася Tesla. Одразу за нею йдуть Nissan та Volkswagen.

Якщо казати про окремі моделі, то тут найкращий результат продемонстрував Nissan Leaf (556 авто). Друге місце посіла Tesla Model 3 (410), тоді як на третьому опинилася Tesla Model Y (297).

Загалом як в імпорті, так і на внутрішньому ринку лідерство зберігають перевірені часом моделі, хоча поступово з’являється простір і для нових авто.

Ринок електромобілів – що кажуть фахівці

Деякі водії побоюються купувати електромобіль, оскільки вважають його ненадійним. Проте, за словами фахівців, електричні авто можуть бути навіть більш надійними, ніж традиційні моделі з ДВЗ.

У Top Speed вирішили допомогти водіям і представили десять дуже надійних електромобілів з пробігом. Переможцем рейтингу виявився Hyundai Kona Electric. За словами фахівців, якість збірки цієї моделі перебуває на дуже високому рівні.

Також спеціалісти визначили найнадійніший японський електромобіль, який здатен скласти конкуренцію моделям Toyota і Lexus.

