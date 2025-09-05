На унікальній заповідній території знаходяться різні види птахів, у тому числі червонокнижні.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, уламок російського снаряда знищив 1200 пташиних гнізд. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

Науковець оприлюднив відео, на якому можна побачити уламок, що стирчить на мілководді, біля берега Чорного моря. За словами Русєва, такий жахливий спустошливий ефект стався внаслідок падіння всього одного шматка металу.

"Один з тисяч уламків рашистського снаряда, який нещодавно впав у воду в Національному природному парку "Тузлівські лимани", зруйнував колонію з 1200 гнізд птахів, переважно крячків декількох видів", - наголосив вчений.

Відео дня

"Тузлівські лимани": що потрібно знати

"Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на Одещині. Створений 1 січня 2010 року. Його площа - 27 865 га, а загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км, глибини становлять 1,6-2,5 м, в середньому 1-1,3 м. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом. Група заповідних водойм включає три основні лимани - Шагани, Алібей, Бурнас, а також ряд дрібних лагун, таких як Солоне, Хаджидер, Карачаус, Курудіол, Будури, Мартаза, Магала, Малий Сасик, Джантшей. Площа лише Алібея – 72 кв. км. Заболочені ділянки, зарослі солестійкою рослинністю – ідеальне місце для нересту риб і гніздування сотень видів птахів, багато з яких – червонокнижні. У цьому унікальному місці зупиняються на відпочинок дуже багато перелітних пернатих.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на територію "Тузлівських лиманів" навіть перебрались рідкісні рожеві фламінго. До цього ці дивовижні птахи намагалися гніздуватися на Херсонщині, але заходу на цю територію армії РФ вони почали прилітати на Одещину. У 2023 році вони навіть вдало гніздилися тут.

На жаль, торік та у цьому році фламінго, що прилетіли на заповідні одеські лимани, не змогли висидіти яйця – пташенята рідкісних феніксів (так ще називають фламінго) не з’явились на світ через війну – їм завадили вибухи, прольоти дронів тощо. При цьому на території "Тузлівських лиманів" ще знаходиться 1500 вказаних птахів.

