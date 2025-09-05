Ризики скорочення пропозиції нафти залишаються.

Світові ціни на нафту 5 вересня продовжили падати через очікування, що "чорного золота" на ринку стане більше, тоді як попит може зменшитися, повідомляє Reuters.

За інформацією порталу Investing, ф'ючерси на нафту марки Brent, станом на 9:36 за київським часом, подешевшали на 20 центів, до 66,79 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 22 центи, або на 0,20%, до 63,26 долара за барель.

На ринку зростають очікування, що ОПЕК+ виштовхне на ринок більше барелів, щоб повернути собі частку ринку, втрачену на користь американських виробників сланцевої нафти в останні роки, зазначають аналітики ANZ у записці. За даними Reuters, картель, члени якого видобувають близько половини нафти у світі, планує на зустрічі 7 вересня обговорити підвищення видобутку "чорного золота" у жовтні.

До того ж запаси нафти в США, які є найбільшим споживачем "чорного золота" у світі, за даними тамтешнього Управління енергетичної інформації, минулого тижня зросли на 2,4 млн барелів, що перевищило очікування аналітиків.

Разом з тим, ризики скорочення пропозиції нафти на ринку залишаються.

Ціни на нафту 4 вересня продовжили падіння в очікуванні додаткових барелів від ОПЕК+

Котирування не спинив навіть заклик президента США Дональда Трампа до країн Європейського Союзу припинити закупівлі російської нафти та більше тиснути на Китай.

Для самої ж Росії з 3 вересня легальна ціна на експорт нафти знизилася до 47,6 доларів за барель в рамках 18-го пакету санкцій ЄС. Разом з тим, Москва має все ще достатньо можливостей продавати нафту дорожче.

