Росіяни підняли в небо перший 'Суперджет-100', зібраний за 'серійними технологіями'

Перший авіалайнер "Суперджет-100", збудований Об'єднаною авіабудівною корпорацією (ОАК) за "серійними технологіями", здійснив політ у Комсомольську-на-Амурі. Машина провела у небі близько години. Про це повідомляє "Ростех".
"Процес сертифікації ще триває, але літак створений на серійному виробництві, в цільовому вигляді, який планується для постачання", – повідомили в російській корпорації.
В рамках робіт з "імпортозаміщення" на літаку замінили десятки систем та агрегатів. Відомо, що машину оснастили новими російськими двигунами ПД-8 виробництва Об'єднаної двигунобудівної корпорації.
Модифікація торкнулася і каркасу планера літака. Це знадобилося для встановлення російських систем, а також для спрощення виробничого процесу обслуговування повітряного судна.
Нагадаємо, свій перший політ Sukhoi Superjet 100 здійснив ще у 2008 році. З тих пір побудували лише близько 230 таких машин, після чого росіяни переорієнтувалися на "імпортозаміщену" версію, бо базова мала багато західних компонентів.
"Суперджет" постійно критикували самі росіяни.
У 2017 році російське Міністерство транспорту підвело попередні підсумки експлуатації літака, після чого в пресі з'явилися твердження, що середній добовий наліт машин, що експлуатуються в РФ, через проблеми з поставкою запчастин менше, ніж у іноземних конкурентів.
Деякі авіакомпанії почали заявляти про збитки, спричинені експлуатацією авіалайнера, а також про бажання взагалі відмовитися від нього.
Проблеми російського авіабудування
Варто сказати, що російське цивільне авіабудування загалом одна велика проблема для Кремля.
У серпні УНІАН повідомив, що російські авіабудівники у цьому році поставили лише один із 15 запланованих комерційних літаків. Санкції загальмували виробництво, а високі відсоткові ставки стримували інвестиції.
Також повідомлялось, що задовільний стан російських цивільних літаків тримається лише на авіаційному канібалізмі.