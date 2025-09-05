Росіяни підняли в небо перший 'Суперджет-100', зібраний за 'серійними технологіями'

Проєкт Sukhoi Superjet 100 давно став синонімом провалу, однак росіяни все одно продовжують роботи в цьому напрямку.

Перший авіалайнер "Суперджет-100", збудований Об'єднаною авіабудівною корпорацією (ОАК) за "серійними технологіями", здійснив політ у Комсомольську-на-Амурі. Машина провела у небі близько години. Про це повідомляє "Ростех".

"Процес сертифікації ще триває, але літак створений на серійному виробництві, в цільовому вигляді, який планується для постачання", – повідомили в російській корпорації.

В рамках робіт з "імпортозаміщення" на літаку замінили десятки систем та агрегатів. Відомо, що машину оснастили новими російськими двигунами ПД-8 виробництва Об'єднаної двигунобудівної корпорації.

Модифікація торкнулася і каркасу планера літака. Це знадобилося для встановлення російських систем, а також для спрощення виробничого процесу обслуговування повітряного судна.

Нагадаємо, свій перший політ Sukhoi Superjet 100 здійснив ще у 2008 році. З тих пір побудували лише близько 230 таких машин, після чого росіяни переорієнтувалися на "імпортозаміщену" версію, бо базова мала багато західних компонентів.

"Суперджет" постійно критикували самі росіяни.

У 2017 році російське Міністерство транспорту підвело попередні підсумки експлуатації літака, після чого в пресі з'явилися твердження, що середній добовий наліт машин, що експлуатуються в РФ, через проблеми з поставкою запчастин менше, ніж у іноземних конкурентів.

Деякі авіакомпанії почали заявляти про збитки, спричинені експлуатацією авіалайнера, а також про бажання взагалі відмовитися від нього.

Проблеми російського авіабудування

Варто сказати, що російське цивільне авіабудування загалом одна велика проблема для Кремля.

У серпні УНІАН повідомив, що російські авіабудівники у цьому році поставили лише один із 15 запланованих комерційних літаків. Санкції загальмували виробництво, а високі відсоткові ставки стримували інвестиції.

Також повідомлялось, що задовільний стан російських цивільних літаків тримається лише на авіаційному канібалізмі.

