Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 47,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 5 вересня, знизився на 3 копійки – до 41,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і складає 48,53 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,32 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,35 грн/євро, а курс продажу - 48,20 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 5 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,13 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня показники валютного ринку будуть в більш-менш прогнозованими – основні коливання відбуватимуться в межах 41,2-41,8 грн/дол., а обсяг валютних інтервенцій не перевищить 800 мільйонів доларів, тобто вливання долара на ринок буде на задовільному і не загрозливому рівні.

Вас також можуть зацікавити новини: