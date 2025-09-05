На тлі такої позиції РФ, дивною виглядає позиція російських друзів у Європі, зазначив президент.

Напередодні російський диктатор Путін заявив, що мета України вступити до Євросоюзу є її "законним вибором". На це відреагував президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає з місця подій кореспондент УНІАН.

"Нарешті ми чуємо сигнали з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до такої простої думки. Але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі. Якщо навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини, щодо кластерів перемовин, виглядають дійсно дивно", – сказав Зеленський.

Він також прокоментував учорашню розмову з європейськими політиками та Трампом під час зустрічі "Коаліції охочих". Зеленський зокрема ще раз заявив, що Трамп не задоволений тим, що європейці купують російських га.

"Це стосується зокрема політики деяких європейських країн – і Словаччини, й Угорщини. І напевно ще є країни. І сьогодні я пізніше буду говорити про це з премʼєрміністром Словаччини. І сподіваємося, що інші наші сусіди також почують відповідні сигнали", – додав Зеленський.