Європа грає в довгу гру з Трампом щодо України, – NYT

Європейські лідери намагаються показати Трампу, що Путін не налаштований на мир в Україні.

Лідери країн Європи хоч й високо оцінили старання Дональда Трампа в серпні швидко закінчити війну в Україні, але вони все одно висловлюють скептицизм щодо реальності такого сценарію. Про це пише The New York Times.

Тому, оскільки можливість швидкого закінчення війни згасає, Європа націлена на те, аби залишити Трампа на своєму боці. Наразі стратегія європейських лідерів полягає в тому, щоб переконати Трампа в тому, що саме Путін затримує процес переговорів. Зокрема і для цього була проведена зустріч "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня.

Журналісти відзначають, що хоч американська сторона й заявляє про значні поступки в позиції РФ. Але на практиці поки що не схоже, що Москва готова йти на перемовини. Зокрема через те, що Путін відмовився брати на себе зобовʼязання щодо прямої зустрічі з Зеленським.

Відео дня

"Європейські лідери ніколи не вірили, що Путін зустрінеться із Зеленським. Путін навіть не вважає Україну країною. Тож вони намагалися використати небажання Путіна на свою користь, використовуючи це, щоб отримати від Білого дому нові зобов'язання щодо економічних санкцій проти Росії, якщо Путін найближчим часом не погодиться на переговори", – пише видання.

З посиланням на аналітиків видання зазначає, що для Європи є переваги в узгодженні повного плану гарантій безпеки до того, як Путін під на переговори. Адже наявність гарантій безпеки може допомогти Зеленського піти на складні рішення, як поступками захоплених територій Москві.

"Для того, щоб Україна поклала край цій війні, їй потрібно бути впевненою, що нової війни не буде в найближчі кілька років", – сказала Яна Пульєрін, старший політичний науковець Європейської ради з міжнародних відносин. "Щоб зробити це переконливим, їй потрібні певні запевнення, певні гарантії".

Однак, додала вона, "95 відсотків усього цього зроблено для того, щоб Трамп був задоволений і зберіг собі місце за столом переговорів".

Мирні переговори: важливі новини

Журналісти The Wall Street Journal розкрили деталі щодо домовленостей між Україною та партнерами під час зустрічі "Коаліції охочих". Зазначається, що було досягнуто домовленостей щодо розгортання понад 10 000 солдатів в Україні. Також повідомляється, що повітряні патрулі над українським небом будуть виконуватися силами, що базуються за межами країни.

Тим часом Трамп заявив, що планує провести ще одну телефонну розмову з Путіним. Водночас він вчергове зазначив, що домовленості щодо миру в Україні виявилися складнішими, ніж він очікував.

Вас також можуть зацікавити новини: