В Одесі затримано рецидивіста, що повернувся до "ремесла" грабування таксистів

Як повідомляє Малиновський відділ поліції Одеси, ще в квітні до поліції надійшло повідомлення про те, що у провулку Вокзальному скоєно розбійний напад на 36-річного таксиста.

На місці події слідчо-оперативна групою було встановлено, що чоловік отримав замовлення на вулиці Князівський. Двоє невідомих чоловіків сіли до нього у авто і вказали адресу кінцевого пункту призначення.

Проте, доїхавши до провулку Вокзального, пасажир, який сидів поруч із водієм, наказав йому зупинитись. Демонструючи перевагу у силі зловмисник вирвав з замка запалювання ключі від автомобілю та, намагаючись ножем нанести таксисту удар в обличчя, забрав 58 гривень, які знаходились в підстаканнику між водійським та пасажирським сидіннями.

В ході сутички таксист вибіг з автомобіля та втік. Переконавшись, що злочинці його не переслідують, він повідомив про вказану подію до поліції. Коли разом із поліцейськими потерпілий повернувся до місця події, його автомобіль знаходився на тому ж місці, а злочинці втекли.

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За наданими потерпілим прикметами співробітники кримінальної поліції Малиновського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний одесит. Встановлено, що у 2013 році він вже був засуджений за 5 аналогічних злочинів, скоєних на території Малиновського району.

Доки збиралася доказова база, він скоїв ще один розбійний напад на таксиста на території Приморського району Одеси та був затриманий на гарячому. Зловмисник зізнався у скоєному. Крім цього, під час проведення слідчих дій, потерпілий впізнав затриманого, як особу, яка скоїла відносно нього розбійний напад.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмиснику обрано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Слідство триває.