Деякі користувачі висунули сміливе припущення, що реліз триквела може відбутися вже на новенькій консолі компанії.

Valve зареєструвала торгову марку Steam Frame у категоріях "ігрові консолі" та "аксесуари для відеоігор". У документах зазначено, що йдеться про комп'ютерні та відеоігрові приставки, а також про контролери.

Нещодавно в базі Geekbench з'являвся загадковий девайс під кодовим ім'ям Fremont - приставка з процесором AMD Hawk Point без вбудованої графіки і дискретною Radeon RX 7600.

За даними інсайдерів, це консоль, орієнтована на геймінг на телевізорі, що працює на SteamOS. Тепер же нова торгова марка дає підстави вважати, що саме Fremont може вийти на ринок під ім'ям Steam Frame.

Щоправда, не виключено й іншого розвитку подій. Valve працює над VR-шоломом Deckard, і частина фанатів вважає, що назву Steam Frame можуть приміряти саме до нього, тим паче, що в SteamVR нещодавно стали називати оверлеї "фреймами".

Найсміливіше припущення - вихід нової консолі буде приурочений до релізу Half-Life 3, яку нібито створюють під кодовою назвою HLX, і розробка якої вже добігає кінця.

Не виключено, що Valve захоче пов'язати вихід своєї нової консолі або гарнітури з гучною грою. Наприклад, Half-Life: Alyx вийшла менш ніж через рік після релізу VR-гарнітури Valve Index.

Раніше відомий інсайдер повідомляв, що Valve працює над Team Fortress 3. Як стверджує Тайлер Маквікер, Valve нещодавно додала проєкт "TF" у рушій Source 2.

