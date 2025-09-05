Повідомляється, що планується розгорнути відразу дві групи сухопутних сил.

Керівники армій Європи розробили детальний план розгортання миротворців, що включає дві групи сухопутних сил в Україні: одна для навчання і підтримки української армії, а друга, окрема - "гарантуюча" сила, покликана відлякати можливе майбутнє вторгнення Росії, заявив європейський дипломат на умовах анонімності.

За поточним планом уже є зобов'язання з розгортання понад 10 000 солдатів, уточнивши, що повітряні патрулі над українським небом будуть виконуватися силами, що базуються за межами країни, пише The Wall Street Journal.

Ці плани на саміті, в якому взяли участь офіційні особи з 35 країн, обговорювалися за участю деяких американських генералів, а також глави Оперативного командування НАТО.

Відео дня

Повідомляється, що нещодавно Трамп став більш прихильно ставитися до ідеї надання США будь-якої форми гарантій безпеки Україні, але залишався розпливчастим щодо того, який саме вигляд матиме ця підтримка. Минулого місяця він дав зрозуміти, що США готові використовувати авіацію для підтримки європейських сил безпеки в Україні, але виключив розгортання американських наземних військ.

Європейські офіційні особи впевнені, що США продовжать надавати розвідувальну та інформаційну підтримку Україні.

Миротворці для України - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що спочатку, за результатами саміту в Парижі, повідомлялося про 30 тисяч європейських військових, яких можуть направити в Україну. "Але всі кажуть, що це залежить від мирної угоди, ролі США і, в багатьох випадках, схвалення парламентів", - сказало одне з джерел ЗМІ.

Крім того, ми також розповідали, чи готова Німеччина відправити своїх військовослужбовців в Україну після закінчення війни. Найголовніше, за словами канцлера Мерца, побачити, якою буде угода з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: