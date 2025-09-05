Дисплей такого iPhone вперше позбудеться вирізів, "чубчика" і Dynamic Island.

Чутки про безрамковий дисплей iPhone без вирізу почали підтверджуватися. За даними аналітиків JPMorgan, Apple вперше впровадить підекранну селфі-камеру вже у 2026 році.

Поки що йдеться лише про перший складаний iPhone, який стане частиною лінійки iPhone 18 у 2026 році й отримає радикально оновлений дизайн без вирізів, "чубчиків" і Dynamic Island. Камера буде вбудована під дисплей, а система Face ID, за чутками, поступиться місцем Touch ID у кнопці живлення.

Повідомляється, що це буде перший крок до повністю "чистого" дисплея, втім, в поточній реалізації технологія підекранної камери далека від ідеалу. Перші версії можуть поступатися за якістю зображення традиційним фронталкам.

Але поступово Купертіно покращуватиме камеру, довівши концепцію "all-screen" до ідеалу. Такий підхід відповідає стратегії Apple поетапного переходу. Наприклад, від "чубчика" в iPhone X до Dynamic Island в iPhone 14 Pro.

Очікується, що товщина складного iPhone становитиме ~5,5 мм, він отримає 4 камери та Touch ID замість Face ID. А ще дисплей без складки, відсутність фізичної SIM і ціну близько 2300 доларів.

Нагадаємо, 9 вересня Apple представить серію iPhone 17. Цього ж дня очікується прем'єра нового смарт-годинника Watch Series і навушників AirPods Pro 3.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook з процесором від iPhone і смарт-окулярами на кшталт Ray-Ban Meta, які аналізуватимуть навколишнє середовище і передаватимуть інформацію власнику в режимі реального часу.

