У 'ПриватБанку' подешевшав долар: який курс валют 5 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 5 вересня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подешевшав на 18 копійок і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 5 вересня, не змінився - 48,54 гривні.

Нацбанк встановив на сьогодні офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,13 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

До того ж перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що регулятор вивчає питання переходу з долару на євро як основної курсоутворючої валюти. За його словами, зокрема, протягом останніх років платіжний баланс публікується не тільки в доларах, а й в євро і в національній валюті, резерви також показують в доларах і євро тощо.

