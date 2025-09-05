'Байрактари' повернулись до ударних місій проти Росії (відео)

Український безпілотник для ударних і розвідувальних місій, ефективний проти російських колон, суден і ППО.

Українські безпілотники ТВ-2 "Байрактар" повернулися до ударних місій проти російських загарбників, пише TMZ.

Після тривалої паузи безпілотники Bayraktar TB-2 середньої висоти та тривалості польоту знову з'явились в небі, коли українські сили вразили російський катер і війська на узбережжі Чорного моря.

Відродження ударної ефективності

Хоча безпілотники й продовжували використовуватися для розвідки, їхні ударні операції були обмежені через уразливість до російських засобів ППО та радіоелектронної боротьби.

"Військово-морські сили знищили ще один швидкісний катер Чорноморського флоту Росії, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на Тендрівську косу. 7 окупантів знищено, 4 поранено", – повідомили ВМС України.

Історія використання ТВ-2

Україна почала застосовувати "Байрактар" ще до початку повномасштабної війни. Перший зареєстрований удар стався в жовтні 2021 року, коли безпілотник знищив 122-мм гаубицю Д-30 на Донбасі. Під час початку широкомасштабного вторгнення ТВ-2 активно зупиняли російські механізовані колони та допомагали у звільненні острова Зміїний у Чорному морі.

"Росія почала адаптуватися до загрози ТВ2", – зазначає українське видання United24. – "Удосконалені засоби радіоелектронної боротьби та багатошарові системи ППО дедалі більше ускладнювали безпечну роботу великих, повільних безпілотників".

Недавні атаки на російські об’єкти ППО в Криму та Херсоні дозволили ТВ-2 отримати коридор для безпечного використання в ударних місіях.

"Раніше "Байрактар" діяли виключно в режимі розвідки на відстані, не ризикуючи підійти близько для удару, оскільки неминуче стали б жертвами ППО. Зараз завдяки регулярним ударам українських безпілотників зі Starlink по протиповітряній обороні та радарам узбережжя Херсонської області та Криму, ТВ-2 отримали коридор для вільнішої експлуатації", – повідомив російський Telegram-канал Military Informer.

Перевага ТВ-2 полягає в тому, що у разі збиття безпілотник не потребує пошуково-рятувальної операції для екіпажу, що дозволяє застосовувати його там, де пілотовані літаки не можуть діяти.

Крім того, виробництво безпілотників налагоджено в Україні, що дозволяє оперативно відновлювати парк навіть після атак на заводи поблизу Києва.

Bayraktar TB-2 - що відомо про цей безпілотник

Bayraktar TB-2 — це турецький безпілотник середньої висоти та тривалості польоту, здатний виконувати як розвідувальні, так і ударні місії. Він оснащений керованою зброєю, може атакувати рухомі та стаціонарні цілі, а його перевага полягає в тому, що у разі збиття екіпаж не потерпає.

Україна почала використовувати TB-2 до повномасштабної війни та застосовувала його для зупинки російських колон, атак на кораблі та визволення острова Зміїний. Через уразливість до російських засобів ППО його ударні місії тимчасово обмежували, проте нещодавні атаки на системи ППО дали змогу відновити бойове застосування. Виробництво безпілотників налагоджено в Україні, що дозволяє швидко відновлювати парк.

