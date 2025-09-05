Глава держави запевнив, що це точно мова не про одиниці, а про тисячі, однак точну цифру не озвучив.

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи дійсно обговорюється розгортання 10-тисячного іноземного контингенту в Україні в рамках гарантій безпеки.

Під час пресконференції в Ужгороді Зеленський зауважив, що поки не має готовності говорити про всі деталі гарантій безпеки, "тому що все це в деталях повністю ще не готове, щоб про це говорити", хоча план дійсно є.

"І питання і про координацію країн по захисту неба і це вже нам йде з розумінням кількості – в кількості літаків, в кількості команд. І також про координацію на морі. І також ми розуміємо, які країни що готові запровадити. А також це питання про розгортання 10 тис. Я знов таки не буду говорити про кількість. Але важливо, що ми все це обговорюємо. Це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт. Але про це ще трішечки зарано говорити", - зазначив Зеленський.

За його словами, є також спільне розуміння щодо кількості української армії, як головної одиниці гарантій безпеки, а також щодо кількості зброї для армії. Глава держави підкреслив, що після війни потрібна буде і додаткова зброя, і додаткові технології.

Іноземний контингент в Україні

Як повідомляв УНІАН, днями видання The Wall Street Journal опубілкувало матеріал, в якому зазначалось, що Європа розробила план розгортання миротворців в Україні. Зазначалось, що за поточним планом уже є зобов'язання з розгортання понад 10 000 солдатів.

Планується розгорнути відразу двох груп сухопутних сил в Україні: одна для навчання і підтримки української армії, а друга, окрема - "гарантуюча" сила, покликана відлякати можливе майбутнє вторгнення Росії, сказав виданню європейський дипломат на умовах анонімності.

