Реальність 'диктує правила': Україна переграє Росію у війні роботів, - Forbes

Українські солдати використовують робототехніку для зміни тактики війни.

Українські солдати трансформують війну за допомогою робототехніки. На передовій технології стають порятунком, пише Forbes.

На старому складі радянських часів у Донецькій області українські інженери збирають наземні безпілотні транспортні засоби, які виконують життєво важливі місії на фронті. Машини допомагають доставляти припаси, евакуювати поранених та проводити штурмові операції, зменшуючи ризик для солдатів.

"Ми хочемо, щоб бригаду визнавали, щоб люди розуміли, що ця робота важлива – що вона працює всюди", – каже Олександр, командир взводу наземних роботизованих комплексів батальйону "Антарес".

Роботи на службі логістики та бойових операцій

Команда модернізує стандартні безпілотники, оснащуючи їх цифровими каналами зв’язку, Starlink та LTE, що робить їх більш стійкими до російських глушників.

"Умови на місцях диктують свої правила, і ми повинні перевести всі дрони на цифрове керування", – пояснює Олександр.

Наземні роботи виконують доставку їжі, боєприпасів та медикаментів, підтримують комунікаційні реле та модулі радіоелектронної боротьби.

"Дрон під’їжджає до траншеї чи бліндажа, скидає вантаж і виїжджає. Ніхто не піддається ризику – ні солдати в траншеї, ні оператор безпілотника", – додає він.

Україна активно використовує робототехніку для зміни тактики ведення бою.

"За оцінками, дрони зараз становлять до 80% втрат росіян на полі бою", – повідомляють експерти Army Technology.

Перші повністю робототехнічні штурми вже зафіксовані, а наземні роботи відіграють ключову роль у логістиці та евакуації поранених, знижуючи ризик для живої сили.

Протиповітряна оборона та удосконалення

"На початку серпня 28-ма механізована бригада представила перший у війні безпілотний літак протиповітряної оборони", – розповідає Олександр.

Нові модифікації включають дистанційно керовані турелі, здатні збивати низьколетючі дрони, а також використання роботів для односторонніх ударів по ворожих позиціях.

Росія також розвиває власний парк наземних роботів, однак Україна залишається лідером у впровадженні децентралізованих систем та волонтерських ініціатив.

"Українські інженери створюють майбутнє війни не лише для України, а й для всього світу", – говорить Люба Шипович, генеральний директор Dignitas Ukraine.

Організації, такі як Dignitas, прискорюють розгортання безпілотників на передовій, навчають солдатів і створюють технологічний щит для країни.

"Подобається це Заходу чи ні, безпілотники та непідконтрольні космічні апарати тепер є частиною поля бою Росії та Китаю", – додає венчурна інвесторка Дебора Фейрламб.

Парк українських роботів ще розвивається, але ці машини вже стали наріжним каменем сучасної війни. Вони дозволяють компенсувати нестачу людських ресурсів, зменшити втрати серед солдатів і створити технологічну перевагу на полі бою.

"Щоб розширити діяльність до штурмової або вогневої підтримки, нам потрібно знизити витрати та спростити операції", – підкреслює солдат "Костас".

Технології в українській армії

Як повідомляв УНІАН, швидкий розвиток та широке використання недорогих безпілотників для спостереження та ударів змінили ведення війни в Україні з 2022 року і є однією з головних причин, завдяки яким ЗСУ вдалося змусити свого більшого ворога піти на паритет.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, як Україна виготовляє дрони для щоденних ударів по РФ. За його словами, наша держава перейшла до методичних, прагматичних, щоденних буденних ударів по РФ, по її об'єктах.

