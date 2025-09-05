Wizz Air запускає нові рейси з Кишинева / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, instagram.com/wizzair

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск нових маршрутів через аеропорт "Кишинів" (Молдова), що наразі є одним з найпопулярніших серед українців місць вильоту за кордон.

Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці у Instagram, зокрема, з аеропорту столиці Молдови він незабаром літатиме до шести нових міст Європи:

  • Ніцца (Франція) – з грудня 2025 року;
  • Турин (Італія) – з грудня 2025 року;
  • Копенгаген (Данія) – з березня 2026 року;
  • Гамбург (Німеччина) – з грудня 2025 року;
  • Франкфурт-Хан (Німеччина) – з грудня 2025 року;
  • Прага (Чехія) – з березня 2026 року.

Нові рейси Wizz Air 2025-2026

Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air анонсував запуск майже трьох десятків нових маршрутів з Італії, Румунії та Ізраїлю.

Крім того, з 26 жовтня 2025 року бюджетний авіаперевізник почне базувати третій літак Airbus A320 в аеропорту молдавської столиці, що допоможе йому суттєво розширити свою польотну програму через нього.

