Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск нових маршрутів через аеропорт "Кишинів" (Молдова), що наразі є одним з найпопулярніших серед українців місць вильоту за кордон.
Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці у Instagram, зокрема, з аеропорту столиці Молдови він незабаром літатиме до шести нових міст Європи:
- Ніцца (Франція) – з грудня 2025 року;
- Турин (Італія) – з грудня 2025 року;
- Копенгаген (Данія) – з березня 2026 року;
- Гамбург (Німеччина) – з грудня 2025 року;
- Франкфурт-Хан (Німеччина) – з грудня 2025 року;
- Прага (Чехія) – з березня 2026 року.
Нові рейси Wizz Air 2025-2026
Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air анонсував запуск майже трьох десятків нових маршрутів з Італії, Румунії та Ізраїлю.
Крім того, з 26 жовтня 2025 року бюджетний авіаперевізник почне базувати третій літак Airbus A320 в аеропорту молдавської столиці, що допоможе йому суттєво розширити свою польотну програму через нього.
