На Харківщині виявлено тіло депутата райради з вогнепальним пораненням – джерело

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Красноградського відділу поліції сьогодні, 4 жовтня, близько 11:00.

За відомостями поліції, до села Лукашівка виїхала слідчо-оперативна група та експерти. Встановлено, що тіло загиблого знаходилося біля ставка, поряд зі сторожкою. Біля нього виявлена рушниця. Загиблим є 45-річний чоловік, мешканець цього ж села.

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Працівники поліції встановлюють усі обставини події, проводять збір речових доказів, опитують мешканців села. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Водночас, джерело у правоохоронних органах Харківщини повідомило кореспондентові УНІАН, що загиблий – депутат Красноградської райради. Чоловік до 2015 року був керівником підсобного господарства «Україна ФГ» на державному газовидобувному підприємстві.