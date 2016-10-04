Харків'янину дали 7 років за вбивство матері, яка "повільно" збирала документи для продажу будинку

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Зазначається, що у вересні 2014 року чоловік прийшов додому напідпитку та влаштував скандал з мамою.

"Щоб сплатити накопичені борги, він хотів продати будинок, який їм належав. Жінка погодилася на продаж, але не встигла зібрати всі необхідні для цього документи. Саме це і розлютило сина. Він схопив жінку та почав її трясти, кілька разів вдарив головою об стінку. Однак чоловік не зупинився та ще кілька разів вдарив маму кулаком в обличчя", - повідомляє прокуратура.

Читайте такожВ Одесі біля дитячого табору "Дружба" чоловік на смерть забив людину та підпалив її

Через тиждень жінка померла у лікарні.

Суд визнав чоловіка винним в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК України).

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.