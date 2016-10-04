Харків'янину дали 7 років за вбивство матері, яка "повільно" збирала документи для продажу будинку

11:59, 04 жовтня 2016
Інциденти
402 0

Жовтневий районний суд Харкова визнав 37-річного харків'янина винним у вбивстві власної матері й призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

УНІАН

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Зазначається, що у вересні 2014 року чоловік прийшов додому напідпитку та влаштував скандал з мамою.

"Щоб сплатити накопичені борги, він хотів продати будинок, який їм належав. Жінка погодилася на продаж, але не встигла зібрати всі необхідні для цього документи. Саме це і розлютило сина. Він схопив жінку та почав її трясти, кілька разів вдарив головою об стінку. Однак чоловік не зупинився та ще кілька разів вдарив маму кулаком в обличчя", - повідомляє прокуратура.

Читайте такожВ Одесі біля дитячого табору "Дружба" чоловік на смерть забив людину та підпалив її

Через тиждень жінка померла у лікарні.

Суд визнав чоловіка винним в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК України).

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter