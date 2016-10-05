У Чернівецькій області на весіллі отруїлися 35 людей, ресторан після зіпсованих урочистостей закрили
18:10, 05 жовтня 2016Інциденти
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В с. Дубівці Чернівецької області після святкування двох весіль в ресторані 35 людей, в тому числі 6-річна дитина, отруїлися.
20 осіб госпіталізовано в інфекційні відділення лікарень з попереднім діагнозом "Сальмонельоз" / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Держслужби з питань безпеки харчових продуктів.
20 осіб госпіталізовано в інфекційні відділення лікарень з попереднім діагнозом "Харчова токсикоінфекція. Сальмонельоз", 15 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні і від госпіталізації відмовилися.
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З 5 жовтня 2016 року діяльність закладу ресторанного господарства "Гранд Аристократ", в якому проходили урочистості, припинена.
Проведено позапланове обстеження фахівцями, лабораторні дослідження тривають.
Нагадаємо, в Україні зросла кількість жертв отруєння сурогатним алкоголем.
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