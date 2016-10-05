У Чернівецькій області на весіллі отруїлися 35 людей, ресторан після зіпсованих урочистостей закрили

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з питань безпеки харчових продуктів.

20 осіб госпіталізовано в інфекційні відділення лікарень з попереднім діагнозом "Харчова токсикоінфекція. Сальмонельоз", 15 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні і від госпіталізації відмовилися.

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З 5 жовтня 2016 року діяльність закладу ресторанного господарства "Гранд Аристократ", в якому проходили урочистості, припинена.

Проведено позапланове обстеження фахівцями, лабораторні дослідження тривають.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість жертв отруєння сурогатним алкоголем.