У Львові чадним газом отруїлися двоє людей

У Львові, 10 жовтня, отруїлись чадним газом дві особи.

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Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, трапилося це о 16:34 в квартирі на другому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку на вулиці Зерова у Франківському районі міста.

"21-річний постраждалий із вмістом 20% карбоксигемоглобіну, та 22-річний із 12% карбоксигемоглобіну доставлені до Львівської обласної клінічної лікарні. Їхній стан на ранок 11 жовтня задовільний", - зазначають у повідомленні.

Причини події з’ясовуються. До квартири тимчасово припинено подачу газу.