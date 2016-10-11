У Львові чадним газом отруїлися двоє людей
09:33, 11 жовтня 2016Інциденти
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Причини події з’ясовуються. До квартири тимчасово припинено подачу газу.
Стан потерпілих на ранок 11 жовтня задовільний / Фото УНИАН
У Львові, 10 жовтня, отруїлись чадним газом дві особи.
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Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, трапилося це о 16:34 в квартирі на другому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку на вулиці Зерова у Франківському районі міста.
"21-річний постраждалий із вмістом 20% карбоксигемоглобіну, та 22-річний із 12% карбоксигемоглобіну доставлені до Львівської обласної клінічної лікарні. Їхній стан на ранок 11 жовтня задовільний", - зазначають у повідомленні.
Причини події з’ясовуються. До квартири тимчасово припинено подачу газу.
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