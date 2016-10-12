На Харківщині у школі під час занять померла 8-річна учениця

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до міліції від лікарів Добровольської лікарні Близнюківського району області, сьогодні, 12 жовтня, о 14.00.

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Правоохоронці встановили, що восьмирічній дівчинці під час занять стало погано, вона впала на підлогу. Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть третьокласниці.

Тіло дитини направлено до моргу для встановлення причин смерті.

Інформація про подію внесена до журналу Єдиного обліку правопорушень.

На місці працює слідчо-оперативна група.