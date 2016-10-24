У Росії затримали підозрюваного у вбивстві трьох інкасаторів на Чернігівщині - ЗМІ (фото)

Один з них, Олександр Маклюк, виявився тим, кого влада України ще на початку грудня минулого року оголосила в міжнародний розшук із заочною мірою запобіжного заходу – арешт, повідомляє Фонтанка.

Його обвинувачують у розстрілі трьох інкасаторів у минулому році в Чернігівській області.

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Другий затриманий поки не дає свідчень. ЗМІ зазначають, що вони проживали у РФ нелегально.

Наразі обидва затриманих перебувають у відділку поліції УМВС по Московському району. Обвинувачений у потрійному вбивстві найближчим часом буде поміщений в один зі слідчих ізоляторів Петербурга.

Перший заступник голови правління "Приватбанку" Олег Гроховський на власній сторінці у Facebook вже підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, вбивство інкасаторів відбулося 23 жовтня 2015 року під Черніговом. Інкасаторська машина перевозила близько 15 млн гривень.