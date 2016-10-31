В Одесі поліція вилучила у чоловіка наркотиків та психотропів на 220 тисяч гривень (фото)

В Одесі співробітники департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції вилучили у квартирі місцевого жителя партію наркотиків і психотропів, яка на «чорному» ринку коштує понад 220 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

"...поліцейські вилучили у підозрюваного два пакунки з кілограмом амфетаміну, 38 одиниць засобу «Екстазі», 100 г марихуани та 1 г кокаїну», - йдеться у повідомленні.

Стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження за незаконне зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин (ст. 309 КК України). Чоловіку загрожує до 3 років в’язниці.

Раніше у Роздільнянському районі Одеської області правоохоронці вилучили у місцевого жителя 35 кг марихуани.

За іншою адресою правоохоронці виявили близько 1 кг марихуани, кілька грамів порошку білого кольору і ампулу з невстановленою прозорою речовиною.