На Одещині правоохоронці вилучили у місцевого жителя 35 кг марихуани
У Роздільнянському районі Одеської області сьогодні правоохоронці вилучили у місцевого жителя 35 кг марихуани.
Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, оперативники підрозділу разом з поліцією провели санкціоновані обшуки у низці приватних будинків одного з селищ Роздільнянського району, розташованих поблизу державного кордону.
«Під час обшуків в одному з приватних будинків прикордонний пес знайшов схованку, в якій знаходилося близько 35 кг марихуани. Ще 7 кущів марихуани правоохоронці виявили на городі», - йдеться в повідомленні.
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За іншою адресою правоохоронці виявили близько 1 кг марихуани, кілька грамів порошку білого кольору і ампулу з невстановленою прозорою речовиною.
Виявлені наркотики доставлені до Роздільнянського відділу поліції для проведення подальших слідчих дій. Оперативні заходи тривають.