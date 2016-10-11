На Одещині правоохоронці вилучили у місцевого жителя 35 кг марихуани

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, оперативники підрозділу разом з поліцією провели санкціоновані обшуки у низці приватних будинків одного з селищ Роздільнянського району, розташованих поблизу державного кордону.

«Під час обшуків в одному з приватних будинків прикордонний пес знайшов схованку, в якій знаходилося близько 35 кг марихуани. Ще 7 кущів марихуани правоохоронці виявили на городі», - йдеться в повідомленні.

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За іншою адресою правоохоронці виявили близько 1 кг марихуани, кілька грамів порошку білого кольору і ампулу з невстановленою прозорою речовиною.

Виявлені наркотики доставлені до Роздільнянського відділу поліції для проведення подальших слідчих дій. Оперативні заходи тривають.