У Харкові на парковці серед білого дня підпалили іномарку (відео)
17:34, 01 листопада 2016Інциденти
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У вівторок у Харкові посеред білого дня підпалили іномарку. Відео було розміщено на YouTube.
Займання вдалося ліквідувати до приїзду рятувальної служби / скріншот
Як розповіли NewsRoomв прес-службі облуправління ДСНС, інцидент стався на парковці біля будинку 171Д близько 11:20.
Як видно на відео, підпал вчинили двоє молодих людей: один з них налив якусь рідину на передню частину сірої Honda Accord Coupe (ціна такого автомобіля - більше 1 мільйона гривень) і почав відходити від машини, після чого другий кинув сірника на капот і також втік.
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За інформацією рятувальників площа пожежі склала один квадратний метр. Займання вдалося ліквідувати до приїзду пожежників. Зараз на місці працює оперативно-слідча група.
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