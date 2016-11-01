У Харкові на парковці серед білого дня підпалили іномарку (відео)

Як розповіли NewsRoomв прес-службі облуправління ДСНС, інцидент стався на парковці біля будинку 171Д близько 11:20.

Як видно на відео, підпал вчинили двоє молодих людей: один з них налив якусь рідину на передню частину сірої Honda Accord Coupe (ціна такого автомобіля - більше 1 мільйона гривень) і почав відходити від машини, після чого другий кинув сірника на капот і також втік.

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За інформацією рятувальників площа пожежі склала один квадратний метр. Займання вдалося ліквідувати до приїзду пожежників. Зараз на місці працює оперативно-слідча група.