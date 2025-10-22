Місцева влада у РФ не хоче сприяти рекрутинговій кампанії.

У Росії виникли проблеми з набором контрактників до Збройних сил, передусім це спостерігається в найбідніших регіонах, зокрема в Республіці Саха (Якутія). Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у своєму телеграм-каналі.

"Згідно з внутрішніми документами Міноборони РФ, низькі показники відбору зумовлені недостатніми регіональними виплатами та небажанням місцевої влади сприяти рекрутинговій кампанії", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм.

"Додатковим чинником провалу є значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників окремих етносів — якутів, евенків та евенів, які не бажають гинути за інтереси Москви", - розповіли в ГУР.

Зазначається, що аналогічна динаміка спостерігається і в інших далекосхідних регіонах Росії.

Втрати РФ на війні в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ стало вже зовсім неймовірним. За даними The Economist, з початку повномасштабного вторгнення і до січня 2025 року сукупні втрати росіян становили від 640 тис. до 877 тис. солдатів, з яких від 137 тис. до 228 тис. загинули. До 13 жовтня ця кількість зросла майже на 60% і становила від 984 тисяч до 1 млн. 438 тисяч, з яких 190–480 тисяч загиблих. Хоча російська армія і мала територіальні здобутки за цей рік, у загальному масштабі України вони були мізерними.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, для чого в Росії почали призивати резервістів. На його думку, це відбувається через непомірні втрати окупантів, які "треба чимось компенсувати". "Вони постійно підіймають одноразові виплати. Але коли йдуть на такі кроки – вочевидь, що це вже не покриває того, що хочуть здобути", – сказав Буданов.

Також Інститут вивчення війни повідомляв, що "купити" нових солдатів у Росії виходить дедалі гірше. Мовіляв, кількість людей, які укладають контракти з Міноборони РФ, більше не зростає навіть у тих регіонах, де пропонують найбільші виплати, - "всі, хто хотів заробити на війні", вже записалися. На думку аналітиків, це може змусити Володимира Путіна або вдатися до примусової мобілізації резервістів, на яку він вкрай не хоче йти, або сісти за стіл переговорів для завершення війни.

