У Києві зі стріляниною пограбували інкасаторів – ЗМІ
20:55, 01 листопада 2016Інциденти
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У інкасаторів відібрали 100 тисяч гривень і зброю.
Ілюстрація / REUTERS
Сьогодні на вулиці Срібнокільській, 12 у Києві пограбували інкасаторів, які забирали гроші з однієї фінансової установи. Про це повідомляє "Еспресо".
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Грабіжники погрожували пістолетом та здійснили два постріли в вгору. В інкасаторів відібрали 100 тисяч гривень та травматичну зброю.
Як відзначає видання, невідомі зникли на автомобілі Lexus темного кольору з держзнаками Київської області. У столиці введено план "Перехоплення".
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