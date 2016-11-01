У Києві зі стріляниною пограбували інкасаторів – ЗМІ

Сьогодні на вулиці Срібнокільській, 12 у Києві пограбували інкасаторів, які забирали гроші з однієї фінансової установи. Про це повідомляє "Еспресо".

Читайте такожНа Рівненщині злочинці пограбували декілька храмів — вкрали навіть пожертви для онкохворих дітей

Грабіжники погрожували пістолетом та здійснили два постріли в вгору. В інкасаторів відібрали 100 тисяч гривень та травматичну зброю.

Як відзначає видання, невідомі зникли на автомобілі Lexus темного кольору з держзнаками Київської області. У столиці введено план "Перехоплення".