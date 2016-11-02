В Одесі поліція затримала юнака за підозрою у вбивстві своєї бабусі і підпалі її квартири

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції, 72-річна жінка стала жертвою власного онука і його приятеля.

Відзначається, що минулої неділі до Суворовського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що після гасіння пожежі в одній із квартир на проспекті Добровольського виявлено жінку, яка загинула не від вогню, а в результаті каліцтв.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду на тілі загиблої хазяйки квартири було виявлено тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми та колото-різаної рани шиї.

Пізніше співробітники Суворовського відділу поліції встановили і затримали підозрюваних. Ними виявилися 17-річний онук загиблої і його приятель.

З'ясувалося, що причиною вбивства стали гроші, які зберігалися в квартирі. Онук потерпілої жив за вказаною адресою і знав про них. Він розповів про це своєму товаришеві і запропонував пограбувати власний будинок, пообіцявши 1 тис. дол. Його товариш-одноліток, який раніше вже був засуджений за грабіж, погодився.

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«Щоб не бути впізнаними і не залишати слідів, вони купили маски з прорізами для очей, медичні рукавички та бахили... Літня жінка була вдома сама. Зловмисники подзвонили у двері, і вона їм відкрила. За попередньою домовленістю, товариш онука схопив господиню і, прикривши рот рукою, заштовхнув в одну з кімнат», - повідомили в главку.

За словами затриманих, бабуся намагалася чинити опір і спробувала подзвонити по телефону. Тоді спільник онука дерев'яною битою кілька разів ударив жінку по голові, після чого увіткнув в горло ножа.

Розправившись з потерпілою, зловмисники ще деякий час шукали гроші, але не знайшли. Щоб приховати сліди злочину, один з хлопців дістав із шафи пляшку спиртного напою, облив розкидані речі і підпалив. Коли почалася пожежа, юнаки залишили квартиру, забравши мобільний телефон убитої.

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Біля гаражів у приватному секторі вони викинули маски, рукавички та бахили, сховали всередині автомобільної покришки мобільний телефон пенсіонерки. Крім того, зарили в купі сміття одяг онука зі слідами її крові. В ході слідства всі ці речі знайдено і вилучено правоохоронцями.

Як зазначили в главку, поточного тижня обом підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого пунктами 6 та 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.