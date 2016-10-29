У Києві затримали іноземця, який ножем поранив таксиста

У Києві затримали іноземця, який напав з ножем на таксиста на вулиці Щербаківського у Шевченківському районі.

Читайте такожУ Києві СБУ затримала "захисника моралі", який вимагав $10 тисяч у фотографа

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Як встановили правоохоронці зі слів свідків, між двома чоловіками виник дорожній конфлікт.

«Під час з’ясування стосунків один із них вдарив свого опонента ножем у груди і з місця події зник. Медики негайно госпіталізували 34-річного таксиста до лікарняного закладу. Зараз він перебуває на стаціонарному лікуванні, його життю нічого не загрожує», - повідомили у поліції.

Читайте такожУ Києві поліція затримала росіянина-втікача із СІЗО Львівської області

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Шевченківського управління поліції встановили зловмисника та затримали його.

«36-річному іноземцеві повідомлено про підозру в нанесені умисних тяжких тілесних ушкоджень. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту», - повідомили у поліції.

Наразі триває досудове розслідування триває.