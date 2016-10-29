У Києві затримали іноземця, який ножем поранив таксиста
36-річному іноземцеві повідомлено про підозру в нанесені умисних тяжких тілесних ушкоджень. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
У Києві затримали іноземця, який напав з ножем на таксиста на вулиці Щербаківського у Шевченківському районі.
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Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.
Як встановили правоохоронці зі слів свідків, між двома чоловіками виник дорожній конфлікт.
«Під час з’ясування стосунків один із них вдарив свого опонента ножем у груди і з місця події зник. Медики негайно госпіталізували 34-річного таксиста до лікарняного закладу. Зараз він перебуває на стаціонарному лікуванні, його життю нічого не загрожує», - повідомили у поліції.
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Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Шевченківського управління поліції встановили зловмисника та затримали його.
«36-річному іноземцеві повідомлено про підозру в нанесені умисних тяжких тілесних ушкоджень. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту», - повідомили у поліції.
Наразі триває досудове розслідування триває.