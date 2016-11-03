"Закон Савченко" в дії: на Вінничині затримали осіб, підозрюваних у жорстокому вбивстві пенсіонера

За кілька годин працівники місцевої поліції спільно з колегами з обласного управління Нацполіції Вінниччини розшукали та затримали осіб, причетних до вбивства літньої людини.

Ними виявилися двоє раніше судимих місцевих жителів, які достроково звільнились з місць позбавлення волі за "законом Савченко", повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

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Зазначається, що 76-річний пенсіонер працював охоронцем в одній з місцевих організацій. Коли ранком літній чоловік не з’явився на роботі, колеги пішли до нього додому, щоб з’ясувати причину відсутності. Побачивши зачинені двері, викликали швидку допомогу, оскільки подумали, що літній людині стало зле. Лікарі лише констатували смерть закривавленого господаря будинку та викликали поліцію.

Під час огляду тіла потерпілого працівники поліції виявили численні ушкодження в області голови. Судово-медичний експерт встановив, що пенсіонера побили, а потім задушили.

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За словами керівника поліції Вінниччини Юрія Педоса, поліцейські провели подвірний обхід, опитали сусідів, вивчили записи з камер відеоспостереження на магазинах, розташованих неподалік будинку загиблого, перевірили осіб, нещодавно звільнених з місць позбавлення волі.

Підозри оперативників щодо причетності до вбивства пенсіонера впали на двох місцевих жителів віком 36 та 47 років. Вони нещодавно достроково звільнились з місць позбавлення волі за «законом Савченко», де відбували покарання за вчинення крадіжок, поєднаних з проникненням у житло. Поліцейські затримали їх за місцем проживання. У одного з них під час обшуку виявлені закривавлені речі.

Затримані у скоєнні злочину зізналися. За попередніми даними слідства, зловмисники проникли до будинку пенсіонера з метою грабежу вночі, розбивши вікно. Господаря, який вийшов на шум, побили та задушили. У хаті зловмисники шукали гроші та горілку, але, нічого не знайшовши, пішли додому.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За такий злочин зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Підозрювані у вбивстві пенсіонера затримані в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу на період досудового розслідування.