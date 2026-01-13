Лондон може стати потужною зброєю проти тіньових флотів Ірану та Росії, - The Telegraph

Велика Британія є однією з найактивніших юрисдикцій у застосуванні санкцій до суден тіньового флоту.

Незалежно від долі самих суден, ризикована політика Дональда Трампа щодо санкціонованих венесуельських нафтових танкерів у Північній Атлантиці повинна привернути увагу світової спільноти до правових та фінансових механізмів, необхідних для припинення цієї згубної діяльності, повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що за діями США, які справедливо підтримуються Королівським флотом, ховається структурна боротьба за те, як світ застосовує санкції до тіньових флотів, тобто, суден, які перевозять нафту та нафтопродукти з Росії, Венесуели та союзних режимів попри санкції Заходу.

В статті згадується ситуація з російським такером Bella-1, який затримали США. В Америці позиціонують цю операцію як частину більш широкої кампанії проти незаконних поставок нафти, які фінансують ворожі сили.

Відео дня

На думку видання, ця патова ситуація повинна стати сигналом тривоги для Лондона. Протягом десятиліть Лондонське Сіті було провідним центром морських послуг у світі: тут сходяться суднове брокерство, страхування, фінанси та юридична експертиза, що формують глобальну торгівлю.

Наводяться дані, що приблизно чверть світових доходів від суднового брокерства проходить через Великобританію, а англійське право залишається стандартом для контрактів у сфері судноплавства та страхування. Видання підкреслює, що ця центральна роль надає вплив – і відповідальність.

Водночас, як йдеться в публікації, позиція Великої Британії зробила її привабливим каналом, хоч і ненавмисно, для послуг, які дозволяють процвітати мережам тіньових флотів.

Вказується, що минулого року Велика Британія ввела санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, "Роснефти" та "Лукойлу", в рамках більш широкого пакету заходів, спрямованих на доходи від енергетики та пов'язані з ними мережі танкерів. Окрім цього, було виявлено сотні суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії.

Застосувавши регуляторний тиск, як зазначає видання, Велика Британія заборонила британським страховикам і брокерам обслуговувати транзакції, що перевищують встановлений ліміт.

"Ці кроки відображають справжнє лідерство: Велика Британія є однією з найактивніших юрисдикцій у застосуванні санкцій до суден тіньового флоту, а впровадження нею обмеження ціни на нафту, встановленого G7, робить лондонський ринок менш привабливим для суб'єктів, які ухиляються від санкцій", - йдеться в статті.

Проте, на думку видання, робота Лондона ще не завершена, як показує випадок з захопленим США російським танкером Marinera. В публікації підкреслюється, що нинішній підхід залишає прогалини, якими досвідчені гравці користуються, змінюючи прапори на більш сприятливі, перереєструючи судна та підробляючи документи.

Такі тактики, на думку видання, підривають як верховенство права на морі, так і економічні санкції, покликані створити "вузькі місця". Більше того, в результаті цього відбувається фінансування тероризму на вулицях Великої Британії та в усьому Заході.

Тіньовий флот: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Великої Британії визначив правову основу для рейдів британських сил, під час яких можуть бути захоплені сотні суден тіньового флоту Росії. Видання зазначає, що обʼєктом таких операцій можуть стати будь-які судна, що підпадають під санкції, якщо вони будуть під фальшивим прапором. Вказується, що в подібних рейдах, скоріш за все, будуть задіяні Королівський флот Великої Британії, Королівські повітряні сили, спеціальні сили та союзники по НАТО.

Також ми писали, що журналіст-міжнародник Адріан Бломфельд в статті The Telegraph заявив, що Росія шпигує за країнами НАТО з танкерів тіньового флоту, але Європа жорстко на це не реагує. На думку журналіста, Росія користується слабкістю та застарілістю міжнародного морського права у своїй агресії проти Заходу. Бломфельд зазначив, що Європа стоїть перед вибором: продовжувати патрулювати моря згідно із законами або знайти законні способи посилити ці правила.

Вас також можуть зацікавити новини: