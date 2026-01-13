'Дуже важливо, щоб світ не проґавив цей момент': Зеленський прокоментував протести в Ірані

Президент України закликав світових лідерів допомогти іранцям змінити владу в країні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масові протести в Ірані. Повідомлення він опублікував в соцмережі Х.

Зокрема, президент України закликав світових лідерів не згаяти момент і допомогти іранцям змінити владу в країні.

"Те, що зараз відбувається в Ірані – масштабні протести, фактично повстання – є явною ознакою того, що для Росії ситуація не стане легшою. І кожна порядна людина на цій планеті щиро бажає, щоб народ Ірану нарешті звільнився від чинного режиму, який приніс стільки зла Україні та іншим країнам", - зазначив Зеленський.

Відео дня

На думку президента України, не варто проґавити момент, коли зміни можливі. Він закликав світових лідерів та міжнародні організації втрутитися та допомогти народу усунути чинну владу в Ірані.

"Дуже важливо, щоб світ не прогавив цей момент, коли зміни можливі. Кожен лідер, кожна країна та міжнародні організації повинні втрутитися зараз і допомогти народу усунути винних у тому, чим, на жаль, став Іран", - написав Зеленський.

Зеленський про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що повномасштабна війна в Україні, яку розпочала Росія 24 лютого 2022 року, триває стільки, скільки тривала війна гітлерівської Німеччини проти СРСР. Зеленський зазначив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому - Донбас, Слобожанщина, Запоріжжя. Проте, він додав, що цього разу проти загарбників воює лише Україна, а не уся антигітлерівська коаліція. На думку президента України, "це російське божевілля" можна зупинити тільки обʼєднаними силами усіх партнерів України, включно з США та Європою.

Також ми писали, що Зеленський поділився, що не проти відновлення діалогу між європейськими країнами та Росією. Водночас, президент України додав, що якщо Москва усвідомлює серйозність переговорів і їхні наслідки. За словами лідера української держави, переговорний процес входить у вирішальну фазу. Однак, він додав, що його остаточний формат поки що залишається невизначеним.

Вас також можуть зацікавити новини: