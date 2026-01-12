ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану, - Politico

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що готова запропонувати ввести проти Ірану додаткові санкції через жорстоке придушення протестів в країні.

Європейський Союз може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення антиурядових протестів, внаслідок чого могли загинути сотні людей, заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, повідомляє Politico.

За словами Каллас, проти Ірану вже діють санкції за порушення прав людини, діяльність з розповсюдження ядерної зброї та підтримку війни Росії в Україні.

"Я готова запропонувати додаткові санкції у відповідь на жорстоке придушення протестувальників режимом", - заявила глава європейської дипломатії.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на вихідних заявила, що Брюссель "стежить" за ситуацією, а глава Європейського парламенту Роберта Метсола в соцмережі Х опублікувала допис, в якому вказується, що "Європа повинна усвідомити свій обов'язок і необхідність діяти".

""Режим має досвід придушення протестів, і ми бачимо жорстку реакцію сил безпеки. Громадяни борються за майбутнє, яке вони самі обирають, і ризикують усім, щоб їх почули", - зазначила Каллас.

Протести в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Ірану застерегла США та Ізраїль від втручання в ситуацію, пригрозивши ударом у відповідь. Як зазначає Independent, через відключення інтернету і телефонного зв'язку в Ірані оцінити масштаби демонстрацій з інших країн складно. Президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам й додав, що "США готові допомогти". Вже майже два тижні в Ірані не вщухають протести. За даними, затримано більш ніж 2600 осіб.

Також ми писали, що Reuters з посиланням на три ізраїльські джерела повідомляє, що Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності на випадок можливого втручання США в Іран. Видання нагадало, що у червні минулого року Ізраїль та Іран вели 12-денну війну. Тоді США підтримали Ізраїль й завдали повітряних ударів по Ірану. Ізраїльське джерело повідомило, що в суботу, 10 січня, під час телефонної розмови премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та держсекретар США Марко Рубіо обговорили можливість втручання США до Ірану.

