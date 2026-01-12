Зеленський призначив нових керівників у двох областях на заході України

Тепер уже колишній очільник Волинської ОДА отримав посаду в СБУ.

Президент України Володимир Зеленський призначив нових керівників Волинської та Тернопільської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази були опубліковані на сайті глави держави. Так, Івана Рудницького було звільнено з посади очільника Волинської ОДА. Зеленський розпорядився призначити його заступником Голови Служби безпеки України.

Водночас тимчасове виконання обовʼязків керівника Волинської ОДА поклали на Романа Романюка.

У Тернопільській області обласну держадміністрацію очолив Тарас Пастух.

Кадрові зміни в Україні

2026 рік в Україні розпочався з серйозних кадрових перестановок. Так, президент запропонував керівнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Денис Шмигаль отримав пропозицію очолити Міністерство енергетики.

Своєю чергою, голову Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергія Дейнеко було призначено радником міністра внутрішніх справ. Зазначалося, що після нетривалої реабілітації він повернеться до служби у війську і буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.

Василь Малюк залишає посаду очільника СБУ, а т.в.о структури став начальник центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара.

12 січня стало відомо, що Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки і не підтримав рішення. Тепер слово за Верховною Радою.

